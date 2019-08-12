"Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля продолжит карьеру в "Валенсии".
Как сообщает сайт "летучих мышей", клуб заключит с 28-летним французом двухлетнее соглашение. Ранее интерес к игроку также проявлял "Интер".
Отметим, что "Валенсия" уже арендовала Мангаля в 2016 году. За "горожан" футболист играет с 2014 года.
В составе "Сити" он сыграл 79 матчей, в которых отметился тремя ассистами.
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