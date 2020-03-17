"Валенсия" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом

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"Валенсия" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом

Руководство "Валенсии" сообщило о новых случаях заражения коронавирусом.

"Все случаи были бессимптомными, зараженные находятся в своих домах под необходимым наблюдением. В клубе 35% положительных тестов.

Наш клуб в очередной просит людей не покидать свои дома и следовать всем гигиеническим и профилактическим мерам", - заявили в клубе.

Ранее стало известно, что коронавирус был обнаружен у Эсекиеля Гарая, Эльякима Мангаля и Хосе Гайя.

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