"Валенсия" сообщила о возвращении Черышева

Теги валенсияденис черышев

"Валенсия" сообщила о возвращении Черышева

Фото инстаграм Дениса Черышева

Российский вингер Денис Черышев вернулся в расположение "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний футболист участвовал в финальном турнире Евро-2020, после чего был в отпуске, а теперь возвращается к работе в клубе.

СМИ писали о возможном уходе атакующего полузащитника в "Хетафе" этим летом.

В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии". | http://soccernews.ru
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