"Валенсия" сообщила о возвращении Черышева
Фото инстаграм Дениса Черышева
Российский вингер Денис Черышев вернулся в расположение "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.
30-летний футболист участвовал в финальном турнире Евро-2020, после чего был в отпуске, а теперь возвращается к работе в клубе.
✔️ P̳r̳i̳m̳e̳r̳ día de stage en @olivanovaresort completado— Valencia CF (@valenciacf) July 12, 2021
@Cheryshev
¡Mañana más y mejor! ⚽️#JuntsAnemAMUNT pic.twitter.com/MGE6lQlXoj
СМИ писали о возможном уходе атакующего полузащитника в "Хетафе" этим летом.
В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
Не пропустите: Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии". | http://soccernews.ru
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