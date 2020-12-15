"Валенсия" сообщила о заражении футболиста коронавирусом

Среди игроков "Валенсии" выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

У кого из футболистов обнаружен COVID-19, пока неизвестно. Инфицированный отправлен на карантин.

Напомним, что ранее коронавирусом переболел российский легионер "летучих мышей" Денис Черышев.

"Валенсия" занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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