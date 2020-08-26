"Валенсия" сообщила об очередном случае заражения коронавирусом в команде

"Валенсия" сообщила об очередном заражении коронавирусом в команде, информирует пресс-служба клуба.

Имя футболиста, сдавшего положительный тест на Covid-19, не сообщается.

Игрок отправлен на самоизоляцию, где пробудет 15 дней. Отмечается, что он готовился к новому сезону вместе с первой командой.

Отметим, 11 августа, в клубе уже было выявлено два случая заражения коронавирусом.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнётся 12 сентября

Не пропустите: "Валенсия" объявила о выявлении двух заражённых коронавирусом| http://soccernews.ru