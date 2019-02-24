"Валенсия" стала автором необычного достижения
"Валенсия" упустила победу в матче с "Леганесом" (1:1).
Отметим, что это уже 15-я игра в текущем сезоне Примеры, которая завершилась для "летучих мышей" вничью.
Как сообщает Opta, "Валенсия" - первый клуб в истории Примеры, сыгравший 15 матчей вничью после 25 туров.
После 25 туров "Валенсия" занимает 8-е место в чемпионате и от еврокубковой зоны их отделяет четыре очка.
Напомним, что "Валенсия" является соперником "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы.
Смотрите также видеообзор матча "Леганес" - "Валенсия". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Отец Неймара оценил вероятность форварда в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ
-
Гол Дибалы помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" (видео гола)
-
ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью в матче чемпионата Голландии
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче
-
Еще один топ-клуб заинтересован в игроке "Фиорентины" Кьезе
-
Еременко и Игнатьев - в старте на матч "Ростов" - "Краснодар"
-
В первые полчаса матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" было травмировано три игрока
-
Кейн прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Бернли"
-
Аленичев подтвердил интерес "Енисея" к экс-голкиперу "Рубина"
-
"Интер" занялся поиском замены Икарди
-
1
Трансфер Азара в "Реал" под угрозой
-
"Сампдория" - "Кальяри" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Валенсия" стала автором необычного достижения
-
"Леганес" - "Валенсия" - 1:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Сампдория" добыла победу над "Кальяри" (видео гола)
-
"Шахтер" близок к покупке очередного бразильца
-
"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
"Валенсия" с Черышевым упустила победу над "Леганесом" (видео голов)
-
"Лестер" намерен переманить тренера "Селтика"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Валенсия
|25
|33
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19