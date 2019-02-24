"Валенсия" стала автором необычного достижения

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"Валенсия" стала автором необычного достижения

"Валенсия" упустила победу в матче с "Леганесом" (1:1).

Отметим, что это уже 15-я игра в текущем сезоне Примеры, которая завершилась для "летучих мышей" вничью.

Как сообщает Opta, "Валенсия" - первый клуб в истории Примеры, сыгравший 15 матчей вничью после 25 туров.

После 25 туров "Валенсия" занимает 8-е место в чемпионате и от еврокубковой зоны их отделяет четыре очка.

Напомним, что "Валенсия" является соперником "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите также видеообзор матча "Леганес" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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