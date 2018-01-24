"Валенсия" стала еще одним претендентом на Моуру

"Валенсия" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПСЖ Лукасу Моуре, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб, так как намерен получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что 25-летним Моурой интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Бетис".

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