"Валенсия" стартует с победы: "летучие мыши" взяли верх над "Лас Пальмасом"

В рамках первого тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле одержала минимальную победу над "Лас Пальмасом" благодаря голу Симоне Дзадзы в середине первого тайма.

"Валенсия" – "Лас Пальмас" - 1:0

Гол: Дзадза, 22 - 1:0.

"Валенсия": Нето, Гарай, Рубен Везу, Гайя, Жоау Канселу, Солер (Максимович, 89), Парехо, Медран (Начо Хиль, 73), Начо Видаль, Родриго (Санти Мина, 79), Дзадза.

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Лемос (Кастельяно, 78), Кастельяно, Бигас, Витоло, Халилович, Домингес (Араухо, 78), Виера, Симон (Маседо, 85), Кальери.

Удаление: Халилович (33).

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