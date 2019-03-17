"Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано"

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"Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано"

Представляем результаты 28-го тура испанской Примеры.

"Валенсия" - "Хетафе" 0:0

"Валенсия": Доменек, Пиччини, Диакаби, Гайя, Габриэл, Ферран Торрес (Черышев, 68), Коклен, Гедеш, Парехо, Гамейро (Санти Мина, 77), Родриго.

"Хетафе": Сория, Оливера (Анхель, 89), Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 78), Арамбарри (Фламини, 65), Максимович, Антунеш, Даконам, Молина, Мата.


"Вильярреал" - "Райо Вальекано" 3:1

Голы: Суарес, 20 - 0:1, Токо-Экамби, 50 - 1:1, Токо-Экамби, 52 - 2:1, Морено, 88 - 3:1

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Коста (Мигелон, 17), Касорла, Иборра (Морено, 67), Морланес, Педраса, Чуквуэзе (Форнальс, 84), Токо-Экамби.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула (Эмбарба, 78), Амат, Гальвес, Морено, Гарсия, Имбула (Посо, 68), Бебе, Суарес, Веласкес (Медран, 56), де Томас.

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