"Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано"
Представляем результаты 28-го тура испанской Примеры.
"Валенсия" - "Хетафе" 0:0
"Валенсия": Доменек, Пиччини, Диакаби, Гайя, Габриэл, Ферран Торрес (Черышев, 68), Коклен, Гедеш, Парехо, Гамейро (Санти Мина, 77), Родриго.
"Хетафе": Сория, Оливера (Анхель, 89), Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 78), Арамбарри (Фламини, 65), Максимович, Антунеш, Даконам, Молина, Мата.
"Вильярреал" - "Райо Вальекано" 3:1
Голы: Суарес, 20 - 0:1, Токо-Экамби, 50 - 1:1, Токо-Экамби, 52 - 2:1, Морено, 88 - 3:1
"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Коста (Мигелон, 17), Касорла, Иборра (Морено, 67), Морланес, Педраса, Чуквуэзе (Форнальс, 84), Токо-Экамби.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула (Эмбарба, 78), Амат, Гальвес, Морено, Гарсия, Имбула (Посо, 68), Бебе, Суарес, Веласкес (Медран, 56), де Томас.
Читайте также: "Эспаньол" проиграл "Севилье". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции
-
Результатом недоволен: Кононов высказался об игре против "Зенита"
-
Семак прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
Киевское "Динамо" переиграло "Олимпик" и другие результаты 22-го тура УПЛ
-
В матче с участием женской сборной России произошла драка
-
"Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано"
-
"Наполи" в результативном матче одолел "Удинезе" (видео голов)
-
"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
-
"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"
-
"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
-
"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"
-
"Лацио" - "Парма" - 4:1, "Эмполи" - "Фрозиноне" - 2:1, "Аталанта" - "Кьево" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Эспаньол" - "Севилья" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Бордо" на последних минутах упустил победу над "Ренном"
-
"Спартак" и "Зенит" не смогли выявить победителя в дерби двух столиц
-
"Арсенал" нашел альтернативу Мончи
-
"Матч ТВ" объяснил проблемы с трансляцией игры "Спартак" - "Зенит"
-
Определились пары полуфиналистов Кубка Англии
-
"Эспаньол" проиграл "Севилье" (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22