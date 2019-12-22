"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в гостевом матче Примеры
"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.
"Вальядолид" - "Валенсия" - 1:1 (0:0)
Голы: Гвардьола, 83 - 1:0, Вальехо, 90+4 - 1:1.
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Антоньито, Мойяно, Салису, Фернандес, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Гвардьола, 68), Энес Унал, Вилья (Ануар, 78).
"Валенсия": Доменеч, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86), Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60), Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Хетафе
|18
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|17
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|17
|23
|14
|Реал Вальядолид
|17
|19
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10