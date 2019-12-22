​​​​​​"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в гостевом матче Примеры

Теги валенсиявильярреал

​​​​​​"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в гостевом матче Примеры

​​​​​​"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.

"Вальядолид" - "Валенсия" - 1:1 (0:0)

Голы: Гвардьола, 83 - 1:0, Вальехо, 90+4 - 1:1.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Антоньито, Мойяно, Салису, Фернандес, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Гвардьола, 68), Энес Унал, Вилья (Ануар, 78).

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86), Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60), Торрес.

А еще: "Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 36
3 Севилья Севилья 18 34
4 Хетафе Хетафе 18 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Вильярреал Вильярреал 18 25
10 Гранада Гранада 18 24
11 Осасуна Осасуна 17 23
12 Леванте Леванте 17 23
13 Бетис Бетис 17 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов