"Валенсия" теряет Черышева

Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение колена в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" и был заменен в концовке первого тайма. В ближайшее время россиянин пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" четыре матча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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