"Валенсия" теряет Дзадзу

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза травмировался в ходе тренировки своей команды.

Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", у 26-летнего итальянца выявлено растяжение коленного сустава левой ноги. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Дзадза сыграл за "Валенсию" 7 матчей и забил 6 голов.

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