"Валенсия" теряет ключевого форварда

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"Валенсия" теряет ключевого форварда

Форвард "Валенсии" Санти Мина травмировался в матче 27-го тура испанской Примеры против "Бетиса", сообщает Marca.

По сведениям издания, 22-летний футболист получил мышечное повреждение бедра и может пропустить около трёх недель.

В этом сезоне Мина сыграл за "Валенсию" 32 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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