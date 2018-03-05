"Валенсия" теряет ключевого форварда
Форвард "Валенсии" Санти Мина травмировался в матче 27-го тура испанской Примеры против "Бетиса", сообщает Marca.
По сведениям издания, 22-летний футболист получил мышечное повреждение бедра и может пропустить около трёх недель.
В этом сезоне Мина сыграл за "Валенсию" 32 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|Барселона
|27
|69
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|Реал Мадрид
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|54
|4
|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
|41
|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
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|9
|Бетис
|27
|37
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|Хетафе
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|Сельта Виго
|26
|35
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|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
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|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
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|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
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|Депортиво Ла-Корунья
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|19
|20
|Малага
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