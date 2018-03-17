"Валенсия" теряет Коклена до конца сезона

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"Валенсия" теряет Коклена до конца сезонаПолузащитник "Валенсии" Франсис Коклен получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренирови.

В ближайшее время 26-летнему игроку потребуется операция. 

Таким образом, футболист уже не сыграет в этом сезоне.

Коклен перешел в "Валенсию" из "Арсенала" по ходу нынешнего сезона. На его счету девять матчей в Примере и один гол.

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