"Валенсия" теряет Кондогбия

Полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбия травмировался в субботнем матче против "Севильи", сообщает Marca.

По сведениям издания, у 25-летнего француза диагностировано повреждение подколенного сухожилия на левой ноге. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Кондогбия сыграл за "Валенсию" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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