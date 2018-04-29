"Валенсия" теряет очки в матче с "Эйбаром"

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"Валенсия" теряет очки в матче с "Эйбаром"

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Эйбаром".

"Валенсия" – "Эйбар" 0:0

"Валенсия": Нето, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 81), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго, Санти Мина (Дзадза, 64).

"Эйбар": Йоэль, Ломбан, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Пенья, Диоп (Эскаланте, 72), Дани Гарсия (Жордан, 49), Орельяна, Леон, Инуи (Иван Алехо, 84), Кике.

Предупреждения: Хосе Анхель (15), Кондогбиа (44), Парехо (78), Жордан (82), Кике (90). | http://soccernews.ru

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12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
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