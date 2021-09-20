"Валенсия" теряет своего капитана

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"Валенсия" теряет своего капитанаФото: инстаграм Гайя/Автор неизвестен

Капитан и защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя пропустит несколько матчей своей команды из-за травмы.

Как сообщает Marca, сроки восстановления испанского футболиста составят около месяца. За это время "Валенсия" сыграет 4 матча в Ла Лиге, после чего начнется международная пауза,

Эту информацию также подтверждает Cadena Ser.

Напомним, что Гайя получил повреждение в матче за сборную Испании против команды Грузии (4:0).

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