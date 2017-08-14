"Валенсия" требует за Гарая более 20 миллионов евро

"Валенсия" готова продать защитника Эсекьеля Гарая, если поступит достойное предложение о его трансфере.

Как сообщает Superdeporte, "летучие мыши" намерены выручить от продажи 30-летнего аргентинца более 20 миллионов евро.

Пока неизвестно, планирует ли "Спартак", который считается основным претендентом на Гарая, предлагать за него такие деньги.

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