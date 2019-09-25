"Валенсия" упустила победу над "Хетафе", ведя с преимуществом в два гола

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"Валенсия" упустила победу над "Хетафе", ведя с преимуществом в два гола

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 3:3. Гости открыли счет уже на 1-й минуте, отличился Мата. В середине тайма "летучие мыши" забили три гола в течение девяти минут, дублем отметился Макси Гомес, еще гол на счету Ли Кан Ина. Во втором тайме "Хетафе" ушел от поражения благодаря голам Джейсона и Родригеса.

"Хетафе" вышел на 10-е место в турнирной таблице Примеры, "Валенсия" поднялась на 13-ю позицию.

"Валенсия" – "Хетафе" - 3:3 (3:1)
Голы: Мата, 1 - 0:1, Макси Гомес, 30 - 1:1, Макси Гомес, 34 - 2:1, Ли Кан Ин, 39 - 3:1, Джейсон, 66 - 3:2, Анхель Родригес, 69 - 3:3

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Габриэл Паулиста, Тьерри Коррейя, Коста, Ли Кан Ин (Гедеш, 73), Парехо, Кондогбиа, Коклен, Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 10).

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