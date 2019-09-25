"Валенсия" упустила победу над "Хетафе", ведя с преимуществом в два гола
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 3:3. Гости открыли счет уже на 1-й минуте, отличился Мата. В середине тайма "летучие мыши" забили три гола в течение девяти минут, дублем отметился Макси Гомес, еще гол на счету Ли Кан Ина. Во втором тайме "Хетафе" ушел от поражения благодаря голам Джейсона и Родригеса.
"Хетафе" вышел на 10-е место в турнирной таблице Примеры, "Валенсия" поднялась на 13-ю позицию.
"Валенсия" – "Хетафе" - 3:3 (3:1)
Голы: Мата, 1 - 0:1, Макси Гомес, 30 - 1:1, Макси Гомес, 34 - 2:1, Ли Кан Ин, 39 - 3:1, Джейсон, 66 - 3:2, Анхель Родригес, 69 - 3:3
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Габриэл Паулиста, Тьерри Коррейя, Коста, Ли Кан Ин (Гедеш, 73), Парехо, Кондогбиа, Коклен, Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 10).
Не пропустите: "Атлетико" обыграл "Мальорку" и вышел на 1-е место в Примере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России
-
Экс-нападающий сборной Литвы покончил жизнь самоубийством
-
"Зенит" прошёл в 1/8 финала Кубка России, "Тамбов" вылетел из турнира
-
Определена дата первого Эль Класико в текущем сезоне
-
Фанаты "Динамо" в грубой форме потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка России
Лента новостей
-
"Кусок дерьма". Кафельников раскритиковал "Спартак" за победу
-
Пуйоль отказался вернуться в "Барселону"
-
"Валенсия" упустила победу над "Хетафе", ведя с преимуществом в два гола
-
Пожарные облили фанатов "Факела" ледяной водой при температуре воздуха +6
-
Соперник "Зенита" по Лиге Чемпионов "Лион" потерял очки в Лиге 1
-
"Рома" проиграла "Аталанте" в матче Серии А
-
"Атлетико" обыграл "Мальорку" и вышел на 1-е место в Примере
-
"Оренбург" вышел в 1/8 финала Кубка России
-
"Торпедо" Игнашевича победило "Крылья Советов" в Кубке России
-
"Шинник" выбил "Сочи" из Кубка России
-
Кононов высказался о ситуации с Цорном, которой лайкнул пост с насмешкой над ним
-
1
"Барселона" сообщила диагноз травмированного Месси
-
"Краснодар" и "Рубин" вылетели из Кубка России, "Урал" идет дальше
-
ЦСКА впервые за последние 4 года пробился в 1/8 финала Кубка России
-
"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России
-
ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России
-
Мамаев признался, что следил за женой
-
РПЛ сравнила Дзюбу, Шомуродова, Крыховяка, Фернандеса, Сафонова, Жиго, Деспотовича и Соболева со звёздами Голливуда
-
Болельщики "Спартака" - Кононову: "Окончен бой, бери пиджак, *** домой"
-
Тысячи фанатов пришли на похороны экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2