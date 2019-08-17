"Валенсия" упустила победу над "Реал Сосьедадом"

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"Валенсия" упустила победу над "Реал Сосьедадом"

В 1-м туре испанской Примеры "Валенсия" упустила победу над "Реал Сосьедадом".

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 1:1

Гол: Гамейро, 58 - 1:0, Ойарсабаль (пен), 90 - 1:1

"Валенсия": Силлессен, Гарай, Коста (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Кондогбиа, Коклен, Солер (Ферран Торрес, 90), Родриго (Черышев, 85), Гамейро.

"Реал Сосьедад": Мойя, Муньос (Родригес, 85), Ле Норман, Сальдуа (Барренечеа, 82), Субельдия, Ильярраменди, Мерино, Янузай (Исак, 71), Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Эдегор (29), Мерино (36), Сальдуа (42), Ле Норман (57), Коклен (63), Черышев (90), Гарай (90).

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