"Валенсия" упустила победу в матче Ла Лиги в Мадриде
Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 57-й минуте счет открыл Карлос Солер, но в концовке равновесие восстановил Серхи Гвардиола.
"Валенсия", набрав 42 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 34 очками остался на 13-й позиции.
"Райо Вальекано" – "Валенсия" - 1:1 (0:0)
Голы: Солер, 57 - 0:1, Гвардиола, 83 - 1:1
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Родригес (Нтека, 72), Гарсия, Унаи Лопес (Сисс, 62), Оскар Валентин, Трехо (Бебе, 72), Гвардиола (Силла, 90), Паласон.
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста (Джемерт, 84), Альдерете, Гайя, Муса (Рачич, 72), Гильямон, Солер, Мориба (Фулькье, 46), Гедеш (Хесус Васкес, 81), Дуро (Маркос Андре, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14