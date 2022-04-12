"Валенсия" упустила победу в матче Ла Лиги в Мадриде

Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 57-й минуте счет открыл Карлос Солер, но в концовке равновесие восстановил Серхи Гвардиола.

"Валенсия", набрав 42 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 34 очками остался на 13-й позиции.

"Райо Вальекано" – "Валенсия" - 1:1 (0:0)

Голы: Солер, 57 - 0:1, Гвардиола, 83 - 1:1

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Родригес (Нтека, 72), Гарсия, Унаи Лопес (Сисс, 62), Оскар Валентин, Трехо (Бебе, 72), Гвардиола (Силла, 90), Паласон.

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста (Джемерт, 84), Альдерете, Гайя, Муса (Рачич, 72), Гильямон, Солер, Мориба (Фулькье, 46), Гедеш (Хесус Васкес, 81), Дуро (Маркос Андре, 46).

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