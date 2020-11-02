"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Хетафе" в Ла Лиге

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"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Хетафе" в Ла Лиге

"Валенсия" на своем стадионе сыграла вничью с "Хетафе" в матче чемпионата Испании.

"Валенсия" - "Хетафе" - 2:2 (0:1)

Голы: Муса, 22 - 0:1, Эрнандес, 87 - 1:1, Анхель Родригес, 90 - 1:2, Солер, 90 (пенальти) - 2:2

"Валенсия" Доменек, Тьерри Коррейя, Гильямон, Гайя, Васс, Солер, Черышев (Тони Лато, 78), Ли Кан Ин (Рачич, 59), Муса (Джейсон, 90), Габриэл Паулиста, Макси Гомес.

"Хетафе": Сория, Суарес, Джене, Кабако (Диаби, 73), Ньом (Тимор, 54), Максимович (Анхель Родригес, 54), Кукурелья, Арамбарри, Оливера (Мата, 73), Унал (Портильо, 73), Эрнандес.

А еще: "Валенсия" без Черышева проиграла "Эльче"| http://soccernews.ru
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