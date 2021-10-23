"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Мальоркой" благодаря голу на 99-й минуте

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"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Мальоркой" благодаря голу на 99-й минуте

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на своём поле спасла ничью в поединке с "Мальоркой".

Гости до 93-й минуты имели преимущество в два гола, однако затем "летучие мыши" совершили невероятный камбэк.

"Валенсия" – "Мальорка" - 2:2

Голы: 0:1 – 32 Анхель Родригес, 0:2 – 38, автогол Диакаби, 1:2 – 90+3 Гедеш, 2:2 – 90+9 Гайя.

"Валенсия": Силлессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Васс, Рачич (Солер, 46), Гедеш, Элдер Кошта, Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Дуро (Вальехо, 64).

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Руис де Галаррета (Батталья, 75), Баба, Ли Кан Ин, Санчес (Коста, 85), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).

Удаления: Ли Кан Ин (55), Санчес (90).

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