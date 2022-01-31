"Валенсия" усилилась хавбеком "Тоттенхэма"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Испанский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Брайан Хиль перешел в "Валенсию", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

"Валенсия" арендовала футболиста на полгода без права последующего выкупа.

20-летний Хиль выступает за "Тоттенхэм" с 2021 года, провел за клуб 20 матчей и отдал один голевой пас. Ранее играл за "Севилью", "Леганес" и "Эйбар". За сборную Испании провел четыре матча.

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