"Валенсия" усилилась защитником "Лиона"

Защитник "Лиона" Муктар Диакаби перешел в "Валенсию".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал с "Летучими мышами" пятилетнее соглашение.

Отметим, что "Валенсию" установила клаусулу за игрока в размере 100 миллионов евро.

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