"Валенсия" установила на стадионе памятник умершему болельщику

"Валенсия" отдала дань уважения болельщику Висенте Апарисио, установив ему памятник.

Апарисио в течение 40 лет подряд посещал домашние матчи клуба, несмотря на то, что был следим. Вместе с ним на матчи ходил его сын, который рассказывал ему, что происходит на поле.

Спустя два года после смерти Апарисио "Валенсия" установила статую, которая будет находиться на месте 164 в 15-м ряду.

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