"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании
"Райо Вальекано" обыграл "Валенсию" в матче 31-го тура чемпионата Испании .
"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:0 (1:0)
Голы: Рауль де Томас, 32 - 1:0, Марио Суарес, 90+1 - 2:0.
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито, Гальвес (Веласкес, 82), Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 66), Марио Суарес, Посо, Бебе (Уче Агбо, 73), Эмбарба, Рауль де Томас.
"Валенсия": Нету, Ронкалья (Васс, 81), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго (Гамейро, 60), Черышев, Мина, Торрес (Гонсалу Гедеш, 60).
"Валенсия" с 46 баллами располагается на 5 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" набрал 27 баллов и остался на 19-й строчке
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23