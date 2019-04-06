"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании

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"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании

"Райо Вальекано" обыграл "Валенсию" в матче 31-го тура чемпионата Испании . 

"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:0 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 32 - 1:0, Марио Суарес, 90+1 - 2:0. 

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито, Гальвес (Веласкес, 82), Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 66), Марио Суарес, Посо, Бебе (Уче Агбо, 73), Эмбарба, Рауль де Томас.

"Валенсия": Нету, Ронкалья (Васс, 81), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго (Гамейро, 60), Черышев, Мина, Торрес (Гонсалу Гедеш, 60).

"Валенсия" с 46 баллами располагается на 5 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" набрал 27 баллов и остался на 19-й строчке

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