"Валенсия" уступила "Сельте", "Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком"
Представляем результаты двух матчей 2-го тура испанской Примеры.
"Хетафе" - "Атлетик" 1:1
Голы: Рауль Гарсия, 6 - 0:1, Мата, 12 - 1:1
"Хетафе": Сория, Кабрера, Рауль Гарсия (Ньом, 66), Джене, Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Бергара, 41), Фажр (Портильо, 77), Суарес, Мата, Гальего.
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа, Йерай Альварес, Де Маркос (Ларрасабаль, 45), Дани Гарсия, Беньят (Адурис, 74), Муниаин (Сан Хосе, 90), Рауль Гарсия, Берчиче, Уильямс.
"Сельта" - "Валенсия" 1:0
Гол: Фернандес, 15 - 1:0
"Сельта": Рубен Бланко, Айду, Араухо, Оласа, Васкес, Мендес (Диоп, 78), Лоботка, Денис Суарес, Бельтран, Аспас (Мальо, 90), Фернандес (Санти Мина, 74).
"Валенсия": Силлессен, Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 61), Пиччини (Ферран Торрес, 67), Васс, Парехо, Гедеш, Кондогбиа, Гарай, Гамейро, Макси Гомес (Родриго, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
|4
|5
|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0