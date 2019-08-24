"Валенсия" уступила "Сельте", "Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком"

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"Валенсия" уступила "Сельте", "Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком"

Представляем результаты двух матчей 2-го тура испанской Примеры.

"Хетафе" - "Атлетик" 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 6 - 0:1, Мата, 12 - 1:1

"Хетафе": Сория, Кабрера, Рауль Гарсия (Ньом, 66), Джене, Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Бергара, 41), Фажр (Портильо, 77), Суарес, Мата, Гальего.

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа, Йерай Альварес, Де Маркос (Ларрасабаль, 45), Дани Гарсия, Беньят (Адурис, 74), Муниаин (Сан Хосе, 90), Рауль Гарсия, Берчиче, Уильямс.


"Сельта" - "Валенсия" 1:0

Гол: Фернандес, 15 - 1:0

"Сельта": Рубен Бланко, Айду, Араухо, Оласа, Васкес, Мендес (Диоп, 78), Лоботка, Денис Суарес, Бельтран, Аспас (Мальо, 90), Фернандес (Санти Мина, 74).

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 61), Пиччини (Ферран Торрес, 67), Васс, Парехо, Гедеш, Кондогбиа, Гарай, Гамейро, Макси Гомес (Родриго, 61).

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