"Валенсия" увеличила собственный капитал

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"Валенсия" увеличила собственный капиталФото: официальный сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Совет директоров "Валенсии" на заседании в этот четверг, 30 сентября, согласился с предложением увеличения капитала, которое должно быть одобрено на очередном общем собрании акционеров, дата которого будет объявлена в ближайшее время, сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщает ElDesmarque Valencia, была согласована сумма, которая составляет 43 миллиона евро с возможностью дальнейшего увеличения. То есть максимальный акционер клуба, Питер Лим, берёт на себя обязательства, что если понадобится внести какой-нибудь дополнительный вклад, то это запланировано и продумано.

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