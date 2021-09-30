"Валенсия" увеличила собственный капитал

Фото: официальный сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Совет директоров "Валенсии" на заседании в этот четверг, 30 сентября, согласился с предложением увеличения капитала, которое должно быть одобрено на очередном общем собрании акционеров, дата которого будет объявлена в ближайшее время, сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщает ElDesmarque Valencia, была согласована сумма, которая составляет 43 миллиона евро с возможностью дальнейшего увеличения. То есть максимальный акционер клуба, Питер Лим, берёт на себя обязательства, что если понадобится внести какой-нибудь дополнительный вклад, то это запланировано и продумано.

Также не пропустите: Гол Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео). | http://soccernews.ru