"Валенсия" уверенно берет верх над "Севильей", не оставляя нервионцам шансов на Лигу чемпионов

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"Валенсия" уверенно берет верх над "Севильей", не оставляя нервионцам шансов на Лигу чемпионов

Следом за матчем в Эйбаре, где очередную победу одержал мадридский "Реал", на "Рамон Санчес Писхуан" встречались "Севилья" и "Валенсия". Для нервионцев в этой игре заключался последний шанс включиться в борьбу за четвертое место в турнирной таблице, которое дает место от Испании в Лиге Чемпионов. Любая потеря очков фактически не оставляла команде Винченцо Монтеллы возможностей выступить на следующий год в сильнейшем европейском турнире.

Первые минут 20 игры абсолютно ничего интересного на поле не происходило. Игроки обеих команд откровенно не хотели рисковать, но вечно так продолжаться не могло. Сначала встрепенулись севильцы и создали пару моментов к середине тайма. В первой опасной атаке стрелял по воротам Нолито, но голкипер "Валенсии" отвел угрозу. А через минуту уже Муриэль попытался переиграть Нето, но вратаря подстраховал Гарай.

Гости ответили более чем достойно. Со своей половины поля Кондогбия придумал заброс метров на 40 к правому углу штрафной на Родриго, тот легко высвободился от опеки и вышел один на один с Рико, после чего ударом с левой прошил голкипера нервионцев – 0:1.

Хозяев поля пропущенный мяч не смутил. Они продолжили искать счастье у ворот соперника и на 31-й минуте вполне могли рассчитывать на одиннадцатиметровый удар. После прострела с правого фланга мяч попал в руку Мурильо, но арбитр пенальти не поставил. Подбор остался за севильцами, после чего последовал уже удар в упор от Муриэля, но Нето вытащил мяч из ближней "шестерки".   

Под конец тайма игроки "Севильи" упустили еще одну возможность отыграться. В ходе атаки Муриэль поборолся за отскочивший мяч и пробил из пределов штрафной, но угодил в перекладину, после чего снаряд отскочил за пределы поля.

Еще с большим желанием команда Винченцо Монтеллы начала второй тайм. Опасный эпизод случился после розыгрыша стандарта от Банеги, когда Нолито пытался переправить мяч в ворота, но Нето чудом спас "Валенсию". В паре эпизодов грубо ошиблись защитники "летучих мышей", но нервионцы подарками не воспользовались.

А вот Кондогбия нашел свой момент и после перерыва, выдав второй в матче голевой пас. Пройдя с борьбой центр поля, Жоффрей вырезал отличный пас на ход Родриго. Тот избежал офсайда и вывалился один на один с Рико. Сблизившись с вратарем "Севильи" Родриго отправил мяч в правый от себя угол ворот – 0:2.

На этом "Валенсия" поставила жирную точку в этом матче. Команда Винченцо Монтеллы выбросила белый флаг и откровенно доигрывала матч, пусть и с попытками забить гол престижа. Разрыв между командами вырос до 11 очков. Это означает, что у нервионцев остаются лишь теоретические шансы побороться за место в квартете. А по факту, четверка команд, которая представит Испанию в Лиге чемпионов следующего сезона, уже фактически определилась, и "Севильи" там, по всей видимости, не будет.

"Севилья" – "Валенсия" – 0:2

Голы: Родриго, 25 – 0:1. Родриго, 68 – 0:2.

"Севилья": Рико, Лайюн, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес, Сарабия (Бен-Йеддер, 71), Нолито (Х.Корреа, 63), Муриэль (Рамирес, 81).

"Валенсия": Нето, Гарай, Паулиста, Мурильо, Гайя (Латорре, 84), Кондогбия (Ф.Торрес, 77), Парехо, Гуэдеш, Коклен, Дзадза (Солер, 67), Родриго.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Жирона 28 43
7 Вильярреал 27 41
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 27 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Реал Сосьедад 27 33
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