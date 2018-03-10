"Валенсия" уверенно берет верх над "Севильей", не оставляя нервионцам шансов на Лигу чемпионов
Следом за матчем в Эйбаре, где очередную победу одержал мадридский "Реал", на "Рамон Санчес Писхуан" встречались "Севилья" и "Валенсия". Для нервионцев в этой игре заключался последний шанс включиться в борьбу за четвертое место в турнирной таблице, которое дает место от Испании в Лиге Чемпионов. Любая потеря очков фактически не оставляла команде Винченцо Монтеллы возможностей выступить на следующий год в сильнейшем европейском турнире.
Первые минут 20 игры абсолютно ничего интересного на поле не происходило. Игроки обеих команд откровенно не хотели рисковать, но вечно так продолжаться не могло. Сначала встрепенулись севильцы и создали пару моментов к середине тайма. В первой опасной атаке стрелял по воротам Нолито, но голкипер "Валенсии" отвел угрозу. А через минуту уже Муриэль попытался переиграть Нето, но вратаря подстраховал Гарай.
Гости ответили более чем достойно. Со своей половины поля Кондогбия придумал заброс метров на 40 к правому углу штрафной на Родриго, тот легко высвободился от опеки и вышел один на один с Рико, после чего ударом с левой прошил голкипера нервионцев – 0:1.
Хозяев поля пропущенный мяч не смутил. Они продолжили искать счастье у ворот соперника и на 31-й минуте вполне могли рассчитывать на одиннадцатиметровый удар. После прострела с правого фланга мяч попал в руку Мурильо, но арбитр пенальти не поставил. Подбор остался за севильцами, после чего последовал уже удар в упор от Муриэля, но Нето вытащил мяч из ближней "шестерки".
Под конец тайма игроки "Севильи" упустили еще одну возможность отыграться. В ходе атаки Муриэль поборолся за отскочивший мяч и пробил из пределов штрафной, но угодил в перекладину, после чего снаряд отскочил за пределы поля.
Еще с большим желанием команда Винченцо Монтеллы начала второй тайм. Опасный эпизод случился после розыгрыша стандарта от Банеги, когда Нолито пытался переправить мяч в ворота, но Нето чудом спас "Валенсию". В паре эпизодов грубо ошиблись защитники "летучих мышей", но нервионцы подарками не воспользовались.
А вот Кондогбия нашел свой момент и после перерыва, выдав второй в матче голевой пас. Пройдя с борьбой центр поля, Жоффрей вырезал отличный пас на ход Родриго. Тот избежал офсайда и вывалился один на один с Рико. Сблизившись с вратарем "Севильи" Родриго отправил мяч в правый от себя угол ворот – 0:2.
На этом "Валенсия" поставила жирную точку в этом матче. Команда Винченцо Монтеллы выбросила белый флаг и откровенно доигрывала матч, пусть и с попытками забить гол престижа. Разрыв между командами вырос до 11 очков. Это означает, что у нервионцев остаются лишь теоретические шансы побороться за место в квартете. А по факту, четверка команд, которая представит Испанию в Лиге чемпионов следующего сезона, уже фактически определилась, и "Севильи" там, по всей видимости, не будет.
"Севилья" – "Валенсия" – 0:2
Голы: Родриго, 25 – 0:1. Родриго, 68 – 0:2.
"Севилья": Рико, Лайюн, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес, Сарабия (Бен-Йеддер, 71), Нолито (Х.Корреа, 63), Муриэль (Рамирес, 81).
"Валенсия": Нето, Гарай, Паулиста, Мурильо, Гайя (Латорре, 84), Кондогбия (Ф.Торрес, 77), Парехо, Гуэдеш, Коклен, Дзадза (Солер, 67), Родриго.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите: "Севилья" – "Валенсия" – 0:2 (обзор)
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Жирона
|28
|43
|7
|Вильярреал
|27
|41
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|27
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|27
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13