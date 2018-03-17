"Валенсия" уверенно обыграла "Алавес"
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Алавесом".
"Валенсия" – "Алавес" 3:1
Голы: Родриго, 19 - 1:0, Дзадза, 33 - 2:0, Собрино, 49 - 2:1, Лагуардиа (аг), 54 - 3:1
"Валенсия": Нето, Гарай (Мурильо, 46), Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер, Парехо (Максимович, 84), Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго (Вьетто, 72), Дзадза.
"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Агиррегабириа, Лагуардиа, Ману Гарсия, Пина, Педраса (Ибаи Гомес, 60), Перес, Собрино (Бурги, 72), Мунир (Гвидетти, 60).
Предупреждения: Кондогбиа (45), Пина (56). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Валенсия
|29
|59
|4
|Реал Мадрид
|28
|57
|5
|Севилья
|29
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Эйбар
|29
|39
|11
|Сельта Виго
|28
|38
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|28
|13