"Валенсия" уверенно обыграла "Алавес"

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"Валенсия" уверенно обыграла "Алавес"

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Алавесом".

"Валенсия" – "Алавес" 3:1

Голы: Родриго, 19 - 1:0, Дзадза, 33 - 2:0, Собрино, 49 - 2:1, Лагуардиа (аг), 54 - 3:1

"Валенсия": Нето, Гарай (Мурильо, 46), Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер, Парехо (Максимович, 84), Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго (Вьетто, 72), Дзадза.

"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Агиррегабириа, Лагуардиа, Ману Гарсия, Пина, Педраса (Ибаи Гомес, 60), Перес, Собрино (Бурги, 72), Мунир (Гвидетти, 60).

Предупреждения: Кондогбиа (45), Пина (56). | http://soccernews.ru

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