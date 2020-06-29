"Валенсия" уволила главного тренера

Руководство "Валенсии" отправило в отставку главного тренера команды Альберта Селадеса, сообщает официальный сайт "летучих мышей".

Преемником Селадеса станет Воро Гонсалес, который будет руководить командой до конца сезона.

Стоит отметить, что "Валенсия" увольняет тренера во второй раз в нынешнем сезоне. В сентября клуб отправил в отставку Марселино Тораля из-за разногласий с руководством.

После 32 туров "Валенсия" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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