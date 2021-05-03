"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны"
"Валенсия" отправила в отставку Хавьера Грасию в поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Грасия был уволен после поражения команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3). Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. "Валенсия" занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги и опережает зону вылета всего на шесть очков.
Исполняющим обязанности главного "Валенсии" назначен Сальвадор Гонсалес Воро, который ранее был ассистентом Грасии.
Не пропустите: Месси забил 50-й гол со штрафного за "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"
-
"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
-
Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"
-
Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"
-
Официально: "Тамбов" лишится профессионального статуса
Лента новостей
-
Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе
-
Агент Кайо отреагировал на слухи о возможном уходе бразильца из "Краснодара"
-
Чорлука отреагировал победу "Зенита" в чемпионате России
-
Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака"
-
Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
-
В "Спартаке" объяснили вхождение Заремы и Алекперова в совет директоров клуба
-
Азмун становил рекорд "Зенита"
-
Бэйл рассказал, как изменилась игра "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью
-
"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны"
-
Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"
-
Шевченко мечтает возглавить "Милан"
-
Дзюба вскоре станет отцом в третий раз
-
Мбаппе сможет сыграть с "Манчестер Сити"
-
"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
-
Конте вышел на пятое место по числу скудетто среди тренеров
-
Уткин иронично отреагировал на чемпионство "Зенита"
-
Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"
-
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов
-
Тренеры "Лиона" и "Монако" прокомментировали драку футболистов после матча
-
1
"Локомотив" выступил с жёстким заявлением по поводу отношения к болельщикам на стадионе "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14