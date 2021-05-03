"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны"

"Валенсия" отправила в отставку Хавьера Грасию в поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Грасия был уволен после поражения команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3). Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. "Валенсия" занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги и опережает зону вылета всего на шесть очков.

Исполняющим обязанности главного "Валенсии" назначен Сальвадор Гонсалес Воро, который ранее был ассистентом Грасии.

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