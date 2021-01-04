"Валенсия" уволит главного тренера

Владелец "Валенсии" Питер Лим будет искать нового тренера для команды. Хави Грасия, который тренирует клуб, будет уволен, утверждает El Chiringuito.

Один из главных кандидатов на пост наставника "летучих мышей" является Мичел. Послужной список специалиста внушительный и включает в себя такие клубы как, "Хетафе", "Севилья", "Олимпиакос", "Марсель" и "Малага".