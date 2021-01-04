"Валенсия" уволит главного тренера

Теги валенсияхавьер грасия карлос

"Валенсия" уволит главного тренераВладелец "Валенсии" Питер Лим будет искать нового тренера для команды. Хави Грасия, который тренирует клуб, будет уволен, утверждает El Chiringuito.

Один из главных кандидатов на пост наставника "летучих мышей" является Мичел. Послужной список специалиста внушительный и включает в себя такие клубы как, "Хетафе", "Севилья", "Олимпиакос", "Марсель" и "Малага".

Напомним, Грасия принял "Валенсию" перед началом текущего сезона. После 16 матчей команда занимает 18-е место в Ла Лиге.

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