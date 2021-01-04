"Валенсия" уволит главного тренера
Владелец "Валенсии" Питер Лим будет искать нового тренера для команды. Хави Грасия, который тренирует клуб, будет уволен, утверждает El Chiringuito.
Один из главных кандидатов на пост наставника "летучих мышей" является Мичел. Послужной список специалиста внушительный и включает в себя такие клубы как, "Хетафе", "Севилья", "Олимпиакос", "Марсель" и "Малага".
Напомним, Грасия принял "Валенсию" перед началом текущего сезона. После 16 матчей команда занимает 18-е место в Ла Лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14