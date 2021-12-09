"Валенсия" уже зимой может подписать хавбека "Ромы"

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"Валенсия" уже зимой может подписать хавбека "Ромы"Фото: инстаграм Вильяра/Автор неизвестен

"Валенсия" ищет варианты для усиления линии полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "летучие мыши" продолжают интересоваться испанским полузащитником Гонсало Вильяром, который хочет покинуть "Рому" уже январе.

По информации источника, на данный момент ведутся открытые переговоры о его возвращении в Ла Лигу. Помимо "Валенсии" в нём заинтересован "Бетис".

В этом сезоне он не сыграл ни одной минуты в Серии А и только 171 в Лиге Конференций.

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