"Валенсия" уже зимой может подписать хавбека "Ромы"
Фото: инстаграм Вильяра/Автор неизвестен
"Валенсия" ищет варианты для усиления линии полузащиты в зимнее трансферное окно.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, "летучие мыши" продолжают интересоваться испанским полузащитником Гонсало Вильяром, который хочет покинуть "Рому" уже январе.
По информации источника, на данный момент ведутся открытые переговоры о его возвращении в Ла Лигу. Помимо "Валенсии" в нём заинтересован "Бетис".
В этом сезоне он не сыграл ни одной минуты в Серии А и только 171 в Лиге Конференций.
Также не пропустите: Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"
-
1
Мюллер рассказал о проблеме "Барселоны"
-
Азар не уйдет из "Реала"
-
Райола высказался о будущем Холанда
-
Рауль Рианчо прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"
-
Киммих не сыграет в 2021 году из-за последствий после коронавируса
-
В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по красной карточке Соболева
-
Хави дал важное обещание президенту "Барселоны"
-
Винисиус стал лидером Лиги чемпионов по важному статистическому показателю
-
"Валенсия" уже зимой может подписать хавбека "Ромы"
-
Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер
-
Федун прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"
-
"Реал" может продлить контракт с Кроосом
-
УЕФА принял решение о судьбе матча "Тоттенхэм" - "Ренн"
-
СМИ узнали размер ущерба от вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
"Зенит" рискует бесплатно потерять Сутормина
-
"Арсенал" претендует на вингера "Реала"
-
Официально: Тедеско - новый тренер "РБ Лейпциг"
-
Черчесов сделал прогноз на матч "Легия" - "Спартак"
-
Мюллер - восьмой игрок с 50 голами в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14