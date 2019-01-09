"Валенсия" в Кубке Испании уступила хихонскому "Спортингу"

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"Валенсия" в Кубке Испании уступила хихонскому "Спортингу"

В рамках 1/8 финала Кубка Испании хихонский "Спортинг" одолел "Валенсию". Ответный поединок запланирован на 15 января.

"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 2:1       

Голы: Ноблехас, 34 - 1:0, Парехо, 45 - 1:1, Блэкмэн, 79 - 2:1

"Спортинг" Хихон: Дани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Канелья, Ноблехас (Травер, 67), Андре Соуза, Кофи, Перес, Сантана (Диас, 67), Альваро (Блэкмэн, 78), Молинеро.

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Гайя, Ферран Торрес, Васс (Пиччини, 68), Парехо, Солер, Ли Кан Ин, Батшуайи (Родриго, 46), Гамейро (Черышев, 80).

Предупреждения: Альваро (32), Рубен Везу (36).

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