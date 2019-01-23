"Валенсия" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании уступила "Хетафе"

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"Валенсия" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании уступила "Хетафе"

В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Хетафе" минимально переиграл "Валенсию". Ответный поединок запланирован на 29 января.

"Хетафе" - "Валенсия" 1:0

Гол: Молина, 77 - 1:0

"Хетафе": Чичисола, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Фулькье, 58), Портильо (Кристофоро, 83), Максимович, Арамбарри, Суарес, Анхель (Молина, 69), Мата.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу (Пиччини, 64), Диакаби, Ферран Торрес, Васс, Парехо, Ли Кан Ин, Гамейро (Черышев, 67), Санти Мина (Родриго, 46).

Предупреждения: Рубен Везу (54), Бруно Гонсалес (59), Арамбарри (63), Васс (65), Доменек (69), Мата (69), Черышев (73).   

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