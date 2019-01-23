"Валенсия" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании уступила "Хетафе"
В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Хетафе" минимально переиграл "Валенсию". Ответный поединок запланирован на 29 января.
"Хетафе" - "Валенсия" 1:0
Гол: Молина, 77 - 1:0
"Хетафе": Чичисола, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Фулькье, 58), Портильо (Кристофоро, 83), Максимович, Арамбарри, Суарес, Анхель (Молина, 69), Мата.
"Валенсия": Доменек, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу (Пиччини, 64), Диакаби, Ферран Торрес, Васс, Парехо, Ли Кан Ин, Гамейро (Черышев, 67), Санти Мина (Родриго, 46).
Предупреждения: Рубен Везу (54), Бруно Гонсалес (59), Арамбарри (63), Васс (65), Доменек (69), Мата (69), Черышев (73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11