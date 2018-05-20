"Валенсия" в последнем матче сезона обыграла "Депортиво"

"Валенсия" в матче 38-го тура Ла Лиги на своем поле взяла верх над "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Валенсия" - "Депортиво" - 2:1

Голы: Дзадза, 28 - 1:0, Гедеш, 77 - 2:0, Перес, 80 - 2:1.

"Валенсия": Доменек, Видаль, Гарай, Мурильо, Гайя, Солер, Парехо (Кондогбиа, 62), Максимович, Гедеш, Родриго (Вьетто, 67), Дзадза (Мина, 64).

"Депортиво": Коваль (Тытонь, 83), Хуанфран, Валентин (Адриан, 62), Садик, Наварро, Москера, Крон-Дели, Луизинью, Чолак, Бакккали (Перес, 59), Борха.

Напомним, вчера "Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью. | soccernews.ru