"Валенсия" в результативном матче обыграла "Леванте"

Теги валенсиялеванте

"Валенсия" в результативном матче обыграла "Леванте"

В 16-м туре испанской Примеры "Валенсия" добыла выездную победу над "Леванте".

Теперь "Валенсия" занимает в чемпионате седьмое место, а "Леванте" - 11-е.

"Леванте" - "Валенсия" 2:4

Голы: Рохер Марти, 11 - 1:0, Рохер Марти (пен), 20 - 2:0, Рохер Марти (аг), 45 - 2:1, Гамейро, 57 - 2:2, Гамейро, 59 - 2:3, Ферран Торрес, 88 - 2:4

"Леванте": Фернандес, Коке (Гонсало, 78), Фалькон, Клерк, Мирамон, Радоя, Барди, Кампанья, Рочина (Вукчевич, 70), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 70).

"Валенсия": Силлессен (Доменек, 27), Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Парехо, Ферран Торрес, Коклен (Диакаби, 84), Солер, Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 79).

Удаление: Фалькон (74).

Читайте также: "Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
2 Барселона Барселона 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
7 Валенсия Валенсия 16 26
8 Хетафе Хетафе 15 24
9 Гранада Гранада 16 24
10 Осасуна Осасуна 15 22
11 Леванте Леванте 16 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
15 Алавес Алавес 16 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 16 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов