"Валенсия" в результативном матче обыграла "Леванте"

В 16-м туре испанской Примеры "Валенсия" добыла выездную победу над "Леванте".

Теперь "Валенсия" занимает в чемпионате седьмое место, а "Леванте" - 11-е.

"Леванте" - "Валенсия" 2:4

Голы: Рохер Марти, 11 - 1:0, Рохер Марти (пен), 20 - 2:0, Рохер Марти (аг), 45 - 2:1, Гамейро, 57 - 2:2, Гамейро, 59 - 2:3, Ферран Торрес, 88 - 2:4

"Леванте": Фернандес, Коке (Гонсало, 78), Фалькон, Клерк, Мирамон, Радоя, Барди, Кампанья, Рочина (Вукчевич, 70), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 70).

"Валенсия": Силлессен (Доменек, 27), Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Парехо, Ферран Торрес, Коклен (Диакаби, 84), Солер, Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 79).

Удаление: Фалькон (74).

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