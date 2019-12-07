"Валенсия" в результативном матче обыграла "Леванте"
В 16-м туре испанской Примеры "Валенсия" добыла выездную победу над "Леванте".
Теперь "Валенсия" занимает в чемпионате седьмое место, а "Леванте" - 11-е.
"Леванте" - "Валенсия" 2:4
Голы: Рохер Марти, 11 - 1:0, Рохер Марти (пен), 20 - 2:0, Рохер Марти (аг), 45 - 2:1, Гамейро, 57 - 2:2, Гамейро, 59 - 2:3, Ферран Торрес, 88 - 2:4
"Леванте": Фернандес, Коке (Гонсало, 78), Фалькон, Клерк, Мирамон, Радоя, Барди, Кампанья, Рочина (Вукчевич, 70), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 70).
"Валенсия": Силлессен (Доменек, 27), Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Парехо, Ферран Торрес, Коклен (Диакаби, 84), Солер, Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 79).
Удаление: Фалькон (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|15
|34
|2
|Барселона
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|7
|Валенсия
|16
|26
|8
|Хетафе
|15
|24
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Леванте
|16
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6