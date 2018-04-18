"Валенсия" в случае продажи Родриго попытается подписать Аспаса

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"Валенсия" в случае продажи Родриго попытается подписать Аспаса

"Валенсия" нашла замену своему форварду Родриго.

Как сообщает AS, "летучие мыши" нацелились на нападающего "Сельты" Яго Аспаса, клаусула которого составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Аспас провел 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 5 ассистов.

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