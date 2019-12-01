"Валенсия" в трудном поединке переиграла "Вильярреал"
В 15-м туре испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Вильярреалом".
Теперь "летучие мыши" занимают в чемпионате седьмое место, а "желтая субмарина" - 13-е.
"Валенсия" - "Вильярреал" 2:1
Голы: Родриго, 49 - 1:0, Замбо-Ангисса, 54 - 1:1, Ферран Торрес, 70 - 2:1
"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Мангаля, Васс, Парехо, Коклен (Эскердо, 83), Солер, Ферран Торрес, Макси Гомес (Гамейро, 69), Родриго (Собрино, 86).
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Кинтилья, Пау Торрес, Замбо-Ангисса, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Морланес (Онтиверос, 73), Тригерос, Жерар Морено, Токо-Экамби (Чуквуэзе, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Барселона
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|6
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|14
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6