"Валенсия" в трудном поединке переиграла "Вильярреал"

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"Валенсия" в трудном поединке переиграла "Вильярреал"

В 15-м туре испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Вильярреалом".

Теперь "летучие мыши" занимают в чемпионате седьмое место, а "желтая субмарина" - 13-е.

"Валенсия" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Родриго, 49 - 1:0, Замбо-Ангисса, 54 - 1:1, Ферран Торрес, 70 - 2:1

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Мангаля, Васс, Парехо, Коклен (Эскердо, 83), Солер, Ферран Торрес, Макси Гомес (Гамейро, 69), Родриго (Собрино, 86).

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Кинтилья, Пау Торрес, Замбо-Ангисса, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Морланес (Онтиверос, 73), Тригерос, Жерар Морено, Токо-Экамби (Чуквуэзе, 63).

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