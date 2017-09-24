"Валенсия" в упорной борьбе переиграла "Реал Сосьедад"

В рамках шестого тура испанской Примеры "Валенсия" на выезде дожала "Реал Сосьедад". "Летучие мыши" дважды выходили вперёд, однако хозяева поля оба раза отыгрывались. Впрочем, последнее слово всё равно было за левантийской командой, которая благодаря голу Симоне Дзадзы на 85-й минуте добыла три очка.

"Реал Сосьедад" – "Валенсия" - 2:3

Голы: Родриго, 26 - 0:1, Элустондо, 33 - 1:1, Начо Видаль, 55 - 1:2, Ойарсабаль, 59 - 2:2, Дзадза, 85 - 2:3.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Родригес, Одриосола, Прието (Пардо, 82), Ильярраменди, Сурутуса, Субельдия, Ойарсабаль, Хуанми (Янузай, 46), Виллиан Жозе (Каналес, 72).

"Валенсия": Доменек, Гарай, Гайя (Тони Лато, 75), Начо Видаль, Габриэл, Солер (Перейра, 75), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго (Санти Мина, 75).

Удаления: Субельдия (68), Кондогбиа (79).



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