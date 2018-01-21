"Валенсия" вдевятером проигрывает главному аутсайдеру Примеры

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"Валенсия" вдевятером проигрывает главному аутсайдеру Примеры

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Валенсия" на выезде потерпела поражение от "Лас Пальмаса", который до этого матча занимал последнее место в турнирной таблице первенства. Стоит отметить, что "летучие мыши" доигрывали поединок вдевятером после удалений Габриэла Паулисты и Рубена Везу.

"Лас Пальмас" – "Валенсия" - 2:1

Голы: Санти Мина, 5 - 0:1, Виера, 20 - 1:1, Кальери, 53 (пенальти) - 2:1.

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Лемос (Симон, 46), Кастельяно, Гальвес, Самперио (Халилович, 76), Пеньяльба (Кастельяно, 80), Домингес, Виера, Толедо, Кальери.

"Валенсия": Нето, Рубен Везу, Монтойя, Тони Лато, Габриэл, Начо Хиль (Гонсалу Гедеш, 57), Максимович, Коклен, Кондогбиа, Санти Мина (Дзадза, 74), Родриго (Вьетто, 68).

Удаления: Габриэл (52), Рубен Везу (87).

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