"Валенсия" вдевятером проигрывает главному аутсайдеру Примеры
В рамках 20-го тура испанской Примеры "Валенсия" на выезде потерпела поражение от "Лас Пальмаса", который до этого матча занимал последнее место в турнирной таблице первенства. Стоит отметить, что "летучие мыши" доигрывали поединок вдевятером после удалений Габриэла Паулисты и Рубена Везу.
"Лас Пальмас" – "Валенсия" - 2:1
Голы: Санти Мина, 5 - 0:1, Виера, 20 - 1:1, Кальери, 53 (пенальти) - 2:1.
"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Лемос (Симон, 46), Кастельяно, Гальвес, Самперио (Халилович, 76), Пеньяльба (Кастельяно, 80), Домингес, Виера, Толедо, Кальери.
"Валенсия": Нето, Рубен Везу, Монтойя, Тони Лато, Габриэл, Начо Хиль (Гонсалу Гедеш, 57), Максимович, Коклен, Кондогбиа, Санти Мина (Дзадза, 74), Родриго (Вьетто, 68).
Удаления: Габриэл (52), Рубен Везу (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Вильярреал
|20
|34
|5
|Реал Мадрид
|18
|32
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Хетафе
|20
|27
|8
|Жирона
|20
|27
|9
|Бетис
|19
|27
|10
|Эйбар
|19
|27
|11
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|12
|Сельта Виго
|19
|25
|13
|Леганес
|18
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|20
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|19
|11