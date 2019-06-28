Валенсия вернулся в Эквадор и перешел в ЛДУ
Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия перешел в эквадорский ЛДУ, сообщает официальный сайт клуба.
Валенсия достался ЛДУ бесплатно, так как его контракт с "МЮ" истекает в конце июня. Условия контракта игрока с новым клубом не разглашаются.
33-летний Валенсия выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. Всего за клуб он провел 339 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 62 результативные передачи. В составе "МЮ" эквадорец становился двукратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, дважды победил в Кубке Лиги, три раза становился обладателем Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
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