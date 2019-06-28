Валенсия вернулся в Эквадор и перешел в ЛДУ



Защитник "Манчестер Юнайтед"​ Антонио Валенсия перешел в эквадорский ЛДУ, сообщает официальный сайт клуба.

Валенсия достался ЛДУ бесплатно, так как его контракт с "МЮ" истекает в конце июня. Условия контракта игрока с новым клубом не разглашаются.

33-летний Валенсия выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. Всего за клуб он провел 339 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 62 результативные передачи. В составе "МЮ" эквадорец становился двукратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, дважды победил в Кубке Лиги, три раза становился обладателем Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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