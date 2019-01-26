"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 26 января, состоится матч 21 тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Вилярреалом".

"Валенсия" занимает 9 строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 26 баллов. "Вилярреал" ниже своего соперника аж на 10 позиций, команда набрала 18 очков.

Матч состоится на стадионе "Месталья". Начало - 21:45 (мск).

Видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

Не пропустите: "Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"| http://soccernews.ru