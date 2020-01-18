"Валенсия" включилась в борьбу за Сусо

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"Валенсия" включилась в борьбу за Сусо

На полузащитника "Милана" Сусо появился ещё один претендент, сообщает Marca.

По сведениям издания, за 26-летнего футболиста готова побороться "Валенсия".

Ранее стало известно, что испанским хавбеком интересуются "Рома", "Атлетико" и "Хетафе".

В текущем сезоне 26-летний Сусо сыграл за "Милан" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами. | http://soccernews.ru
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