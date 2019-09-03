"Валенсия" вместо Марио Фернандеса приобрела защитника "Спортинга"
Правый защитник "Спортинга" Тьерри Коррейя стал игроком "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Португальский фулбек заключил с левантийцами пятилетний контракт.
Напомним, что "летучие мыши" также претендовали на Марио Фернандеса из ЦСКА, но из-за его высокой стоимости купили другого игрока.
Коррейя является воспитанником "Спортинга", за основную команду "львов" он сыграл 7 матчей.
Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 400 тысяч евро.
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