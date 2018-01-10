Валенсия восстановился после травмы

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Валенсия восстановился после травмы
Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия сможет сыграть против "Сток Сити" в матче 23-го тура чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.

Футболист восстановился после мышечного повреждения из-за которого он пропустил три недели.

В этом сезоне 32-летний Валенсия провел за манкунианцев 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити" состоится 15 января и начнется в 23:00 мск.

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