Валенсия восстановился после травмы



Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия сможет сыграть против "Сток Сити" в матче 23-го тура чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.

Футболист восстановился после мышечного повреждения из-за которого он пропустил три недели.

В этом сезоне 32-летний Валенсия провел за манкунианцев 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити" состоится 15 января и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Мошири: "Лукаку покинул "Эвертон" из-за предсказания вуду". | http://soccernews.ru