"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Вряд ли кто-то помнит времена, когда "Валенсия" последний раз выигрывала 7 матчей подряд, ведь случилось это в далеком 1947 году. Поэтому текущие результаты команды мало кого оставляют равнодушным: 2 место в чемпионате с отрывом в 4 очка от "Реала" и "Атлетико" выглядят, на первый взгляд, простым стечением обстоятельств. Однако перспектив спада у команды Марселино практически не видно, и текущий успех просто обязан закрепляться итоговым результатом в Примере. Поэтому, возможно, стоит поближе познакомиться с командой, от которой ждали результата более 10 лет, с тех самых времен когда Рафаэль Бенитес отчалил в Ливерпуль.

Состав

"Валенсия" имеет шестой по стоимости состав в Примере с показателем в 181,8 миллионов евро. Столько же, по мнению Transfermarkt, стоят игроки "Вильярреала", а уступают "летучие мыши" "Барселоне", "Реалу", "Атлетико" и "Севилье". Примечательно, что в прошлом сезоне трансферная стоимость игроков "Валенсии" оценивалась на 100 миллионов выше, но 12 место по итогам чемпионата заставило руководство изменить подход к делу.

Летом клуб потратил всего 39 миллионов евро на приобретение новичков, и дороже всех обошелся выкуп Дзадзы у "Ювентуса", зато сейчас Симоне – первый в чемпионате после Месси. А арендованные Кондогбиа, Мурильо, Гедеш – в пятерке лучших игроков "Валенсии" в нынешнем сезоне. Кстати, у "летучих мышей" самый молодой состав в Примере: средний возраст команды составляет всего 25 лет.

Тренер

Марселино Гарсия Тораль целый год сидел без работы после довольно странного увольнения из "Вильярреала" в августе 2016-го. Он мог и должен был возглавить "Валенсию" еще раньше, но из-за запрета Федерации футбола Испании тренировать две команды в одном сезоне назначение случилось лишь в мае 2017-го. У Марселино нет какого-то выдающегося послужного списка, однако последние годы работы с "желтой субмариной" были просто невероятными: в своем первом сезоне 12/13 он вывел команду в Примеру, в сезонах 13/14 и 14/15 "Вильярреал" финишировал на 6 месте и играл в полуфинале Лиги Европы, а сезон 15/16 команда завершила на 4 сточке, дающей право выступать в квалификации Лиги Чемпионов.

В "Валенсии" все с большим воодушевлением восприняли приход нового тренера. Но вряд ли кто-то ожидал такого яркого старта от команды, над которой еще витал дух Гарри Невилла. Большие физические нагрузки, диеты, гибкая тактика отказа от владения мячом и консервативные 4-4-2 сделали из вчерашних "не оправдавших надежд" футболистов настоящую команду, которая сейчас выше в таблице, чем мадридский "Реал".

Статистика команды

На текущий момент в активе "Валенсии" 27 очков в 11 матчах, команда в этом чемпионате еще не проигрывала, всего трижды сыграв вничью. Подопечные Марселино, наряду с "Барселоной", наколотили в Примере уже 30 голов, причем к забитому мячу приводит каждый второй удар в створ ворот соперника. Из них 10 взятий ворот случились после ударов правой ногой, 13 – левой, 7 – головой. Опасность может прийти с любой зоны, однако чаще всего завершение идет по центру атаки – 60%. Валенсийцы владеют мячом в среднем 48,3% игрового времени – это лишь 12 результат в чемпионате, что не мешает команде забивать по 5-6 голов в ворота некоторых соперников.

"Летучие мыши" не претендуют на лидирующую роль в Примере по игровым либо статистическим показателям. Это все участь "Реала" и "Барселоны" с их запредельным доминированием на поле. Подопечные Марселино просто дают результат: каждый игрок "Валенсии" не просто четко знает свою роль на поле, он знает свое место в каждой из атак, а также свои действия при возможности контрнаступлений. Порой не верится, что команда достигла такого взаимопонимания всего за пару месяцев под руководством нового тренера.

Статистика игроков

В период некоторого спада Роналду и Суареса именно Симоне Дзадза является основным преследователем Месси в списке лучших бомбардиров Примеры. На счету итальянца 9 голов в 11 матчах, и в целом каждый третий его удар заканчивается результативным действием. В паре с Симоне действует также левоногий форвард Родриго, набравший уже 10 очков по системе гол плюс пас. Великолепно себя проявляет арендованный у ПСЖ 20-летний португалец Гонсалу Гедеш, у которого уже 3 мяча и 5 ассистов в чемпионате. Кондогбиа и Парехо составляют прекрасную связку в центре поля, образцово действуя как при наступательных действиях команды, так и при обороне своих ворот.

Связка центральных защитников в лице Гарая и Мурильо также выглядит вполне неплохо, с учетом того, что работы у них всегда предостаточно. А вот фланги валенсийцев и вправду "летучие": Монтойя и Солер справа, а также Гайя и Гедеш слева имеют определяющую роль в частых вертикальных атаках своей команды. Именно через них мяч доходит до форвардов, в то время как центральная ось зачастую статична – Парехо и Кондогбиа тщательно выбирают моменты для подключения в атаку.

Перспективы

"Валенсия" всегда была довольно цикличной командой – имея неплохой по испанским меркам бюджет, "летучие мыши" часто страдали от бездарных решений некоторых людей из руководства. У них были славные сезоны с Бенитесом (два чемпионства 2001/2002 и 2003/2004), были годы, когда валенсийцы неплохо зарабатывали на продаже своих ведущих игроков, многие из которых до сих пор сверкают в Европе. Впрочем, они неплохо зарабатывают и сейчас, вот только тратят также немало, забывая о возможностях давать развиваться своим воспитанникам.

Сейчас в команде именно тот тренер, которого болельщики ждали и с которым они, наконец, могут поверить в светлое будущее. Марселино показывает себя как специалист, способный не только дать "Валенсии" стабильность в матчах с более слабыми соперниками, но и умеющий на равных противостоять сильнейшим командам Испании. А в период определенного спада двух мадридских коллективов, у "летучих мышей" есть хорошая возможность закрепиться на самых высоких позициях в чемпионате.

Все очень давно ждали именно такую настоящую "Валенсию", а текущий сезон покажет, будет ли она способна на европейские подвиги. По крайней мере, рекорды 70-летней давности уже перестали быть таковыми, а, значит, команда идет по верному пути.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги и символическая сборная 11-го тура АПЛ