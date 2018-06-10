"Валенсия" все-таки выкупит нападающего ПСЖ

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"Валенсия" все-таки выкупит нападающего ПСЖ

"Валенсия" договорилась с ПСЖ по трансферу нападающего Гонсалу Гедеша.

Как сообщает Sky Sрorts, "летучие мыши" выкупят игрока за 50 миллионов евро, хотя изначально ПСЖ требовал 80 миллионов.

Напомним, что минувший сезон Гедеш играл в аренде за "Валенсию".

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