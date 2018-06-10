"Валенсия" все-таки выкупит нападающего ПСЖ

"Валенсия" договорилась с ПСЖ по трансферу нападающего Гонсалу Гедеша.

Как сообщает Sky Sрorts, "летучие мыши" выкупят игрока за 50 миллионов евро, хотя изначально ПСЖ требовал 80 миллионов.

Напомним, что минувший сезон Гедеш играл в аренде за "Валенсию".

Читайте также: "Валенсия" хочет купить форварда "Атлетико". | http://soccernews.ru